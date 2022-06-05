Названо имя еще одного российского генерала, убитого в Донецкой области

Это уже четвертый вражеский генерал, уничтоженный украинскими воинами

Погибшим на Донбассе генералом, о котором без упоминания фамилии сообщали росСМИ, оказался начальник штаба 29-й общевойсковой армии генерал-майор Роман Кутузов.

Информацию об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил российский пропагандист Сергей Сладков, отметив, что это уже четвертый российский генерал, ликвидированный во время войны в Украине.

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"Комкор Роман Кутузов — четвертый погибший генерал, погибший в бою. Речь идет о наших генеральских потерях на Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали, когда он командиром полка был", — сообщил российский пропагандист.

Он добавил, что Кутузов погиб, когда "увел своих подчиненных в атаку".

Тем временем другие российские СМИ сообщили, что Кутузова ликвидировали во время боя в направлении трассы Бахмут-Лисичанск. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник сообщил, что два "Тигра", БТР и станция спутниковой связи "Андромеда", которыми командовал Кутузов, попали в засаду на трассе на Донбассе, где и были ликвидированы Силами обороны Украины.

Гибель Кутузова официально подтвердили

Как пишет издание "Медуза", информация о том, каким подразделением российской армии руководил генерал-майор Кутузов, на 100% неизвестна. В 2019 году он упоминался на сайте Минобороны страны-агрессора как временно исполняющий обязанности командующего 29-й общевойсковой армией, а в 2017-м — 5-й.

Напомним, что в Донецкой области контрактники российской оккупационной армии устроили бунт и едва убили одного из своих генералов и его охранников, заставлявших "отказников" продолжать бой.

Также "Телеграф" сообщал, что в Херсонской области в конце апреля ВСУ ликвидировали двух генералов армии РФ, а еще один был тяжело ранен.