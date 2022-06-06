Ударили по мосту и заводу: россиян на границе с Украиной разбудили обстрелом (фото)

Пострадала инфраструктура Курской области

Рано утром в понедельник, 6 июня, жителей граничащей с Украиной Курской области разбудил минометный обстрел, — под удар попал мост и предприятия в поселке Теткино.

Об этом на своей странице в соцсетях рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Также фото с места событий публикуют местные жители. По их словам, обстрел начался в районе 04:35 и закончился в 04:55 (в Украине время сейчас такое же).

"Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", — рассказал Старовойт.

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Местные жители рассказывают, что больше всего пострадал сахарный завод, а также досталось гаражу. Никто не погиб и не пострадал.

В сети публикуют фото с места событий:

Под удар попал мост

Также горел то ли сарай, то ли гараж

Стоит заметить, что Теткино находится прямо у границы с Сумской областью Украины, и до Сум оттуда всего около 50 километров. Судя по данным из открытых источников, кроме сахзавода в Теткино еще есть спиртовой завод, а всего там живет чуть более 3 тысяч человек.

Теткино Курской области на карте

Россияне обвиняют во всем Вооруженные силы Украины, однако это уже далеко не первый прецедент обстрелов российских военных по своим же населенным пунктам, — путем сеяния паники они заставляют людей злиться на украинцев и пополнять ряды оккупационных войск.

Как сообщал "Телеграф", ранее также находили доказательства постановочных обстрелов в россии.