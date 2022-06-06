Укр

Ударили по мосту и заводу: россиян на границе с Украиной разбудили обстрелом (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Маленький пограничный поселок Теткино попал под обстрел Новость обновлена 06 июня 2022, 08:03
Маленький пограничный поселок Теткино попал под обстрел

Пострадала инфраструктура Курской области

Рано утром в понедельник, 6 июня, жителей граничащей с Украиной Курской области разбудил минометный обстрел, — под удар попал мост и предприятия в поселке Теткино.

Об этом на своей странице в соцсетях рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Также фото с места событий публикуют местные жители. По их словам, обстрел начался в районе 04:35 и закончился в 04:55 (в Украине время сейчас такое же).

"Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", — рассказал Старовойт.

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Местные жители рассказывают, что больше всего пострадал сахарный завод, а также досталось гаражу. Никто не погиб и не пострадал.

В сети публикуют фото с места событий:

Под удар попал мост
Под удар попал мост
Также горел то ли сарай, то ли гараж
Также горел то ли сарай, то ли гараж

Стоит заметить, что Теткино находится прямо у границы с Сумской областью Украины, и до Сум оттуда всего около 50 километров. Судя по данным из открытых источников, кроме сахзавода в Теткино еще есть спиртовой завод, а всего там живет чуть более 3 тысяч человек.

Теткино Курской области на карте
Теткино Курской области на карте

Россияне обвиняют во всем Вооруженные силы Украины, однако это уже далеко не первый прецедент обстрелов российских военных по своим же населенным пунктам, — путем сеяния паники они заставляют людей злиться на украинцев и пополнять ряды оккупационных войск.

Как сообщал "Телеграф", ранее также находили доказательства постановочных обстрелов в россии.

Теги:
#Россия #Обстрел #Курская область