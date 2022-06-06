Ставки повышаются: у путина разразились новыми угрозами из-за поставок оружия в Украину

Поставка новейшего американского оружия Украине вызвала озабоченность в рф и спровоцировала ряд очередных угроз со стороны агрессора

В россии не исключают вероятность введения в Украину совместных военных сил государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за планов Запада предоставить Украине мощные дальнобойные системы РСЗО.

Как пишут росСМИ, соответствующую информацию в понедельник, 6 июня, обнародовал глава комитета государственной думы рф по обороне андрей картаполов. По его словам, исключать потребность в миротворцах из стран ОДКБ на захваченных россией территориях с 24 февраля, а также на оккупированных землях "лднр", нельзя.

картаполов также отметил, что россия вряд ли согласится с тем, что "некие страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть".

Кроме того, российский чиновник добавил, что российская сторона может нанести удары по инфраструктуре и государственным учреждениям Украины в случае, если Запад предоставит Киеву РСЗО дальнего действия.

Следует отметить, что ранее генсек ОДКБ Станислав Зась выступал с заявлением о том, что вероятность вовлечения в войну в Украине миротворцев ОДКБ не обсуждалась.

В свою очередь с новыми угрозами на фоне снабжения мощного американского оружия не замедлил выступить и руководитель мида россии сергей лавров. По его словам, помощь Киеву боевым вооружением будет только сильнее провоцировать рф к "спасению" украинцев от "нацистского киевского режима".

"Чем дальнобойны будут поставляемые киевскому режиму системы, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза российскому населению Украины и россии", — сказал российский чиновник.

Кроме того, лавров добавил, что Украина якобы отказалась от переговорного процесса с российской федерацией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия уже неоднократно угрожала Украине из-за поставок американских РСЗО. В частности, глава комиссии советфеда по защите госсуверенитета россии андрий климов заявил, что в случае поставки Киеву мощного вооружения из США, угрожающего территории российской федерации, москва будет вынуждена "демилитаризировать" Украину на глубину гораздо большую, чем Донбасс.