Ждут еще больше трупов? Российские власти роют сотни могил по разным углам страны

РосСМИ сообщают, что такое количество могил в предыдущие годы не закупалось

Власти РФ во многих регионах страны закупают сотни могил для граждан, семьи которых не могут оплатить похороны. Как отмечают российские СМИ, закупок такого масштаба в предыдущие годы не было, а это наталкивает на мысль, что могилы предназначены для погибших в Украине российских военных.

Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил российский Telegram-канал "Можем объяснить".

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Отмечается, что в мае этого года на портале Госзакупок РФ появилось много тендеров на организацию захоронений – их количество было аномальным.

Так, в Хабаровском крае было заказано рытье 700 могил. До этого такой же контракт был 5 лет назад, но тогда речь шла только о 120 могилах. Журналисты отмечают, что нынешние захоронения организуют быстро.

В Красноярске впервые в истории закупок ЖКХ было заказано 100 могил.

В одном из районов Челябинской области заказали похороны сразу 37 умерших, в Карелии – 39, а в Мурманске количество новых захоронений не указали, отметив, что они "планируются очередями".

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, российская армия в войне против Украины потеряла более 31 тысячи солдат и несколько тысяч единиц военной техники. При этом власти страны-агрессора не признают тотального количества погибших россиян и продолжают говорить, что "спецоперация" идет по плану. Тем временем тела оккупантов, которых никто не разыскивает, остаются в Украине в специальных фагонах-рефрижераторах. Украинские власти призывают матерей солдат РФ приехать в Украину и забрать тела своих сыновей — для этого украинский перевозчик готов выделить бесплатные билеты.