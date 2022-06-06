Укр

Ждут еще больше трупов? Российские власти роют сотни могил по разным углам страны

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
Российские власти заранее закупают сотни могил Новость обновлена 06 июня 2022, 18:17
Российские власти заранее закупают сотни могил

РосСМИ сообщают, что такое количество могил в предыдущие годы не закупалось

Власти РФ во многих регионах страны закупают сотни могил для граждан, семьи которых не могут оплатить похороны. Как отмечают российские СМИ, закупок такого масштаба в предыдущие годы не было, а это наталкивает на мысль, что могилы предназначены для погибших в Украине российских военных.

Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил российский Telegram-канал "Можем объяснить".

Проверенные новости о войне и не только в нашем Telegram

Отмечается, что в мае этого года на портале Госзакупок РФ появилось много тендеров на организацию захоронений – их количество было аномальным.

Так, в Хабаровском крае было заказано рытье 700 могил. До этого такой же контракт был 5 лет назад, но тогда речь шла только о 120 могилах. Журналисты отмечают, что нынешние захоронения организуют быстро.

В Красноярске впервые в истории закупок ЖКХ было заказано 100 могил.

В одном из районов Челябинской области заказали похороны сразу 37 умерших, в Карелии – 39, а в Мурманске количество новых захоронений не указали, отметив, что они "планируются очередями".

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, российская армия в войне против Украины потеряла более 31 тысячи солдат и несколько тысяч единиц военной техники. При этом власти страны-агрессора не признают тотального количества погибших россиян и продолжают говорить, что "спецоперация" идет по плану. Тем временем тела оккупантов, которых никто не разыскивает, остаются в Украине в специальных фагонах-рефрижераторах. Украинские власти призывают матерей солдат РФ приехать в Украину и забрать тела своих сыновей — для этого украинский перевозчик готов выделить бесплатные билеты.

Теги:
#Россия #Война #Погибшие #Потери #Могилы