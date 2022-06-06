Ждут еще больше трупов? Российские власти роют сотни могил по разным углам страны
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 17
РосСМИ сообщают, что такое количество могил в предыдущие годы не закупалось
Власти РФ во многих регионах страны закупают сотни могил для граждан, семьи которых не могут оплатить похороны. Как отмечают российские СМИ, закупок такого масштаба в предыдущие годы не было, а это наталкивает на мысль, что могилы предназначены для погибших в Украине российских военных.
Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил российский Telegram-канал "Можем объяснить".
Проверенные новости о войне и не только в нашем Telegram
Отмечается, что в мае этого года на портале Госзакупок РФ появилось много тендеров на организацию захоронений – их количество было аномальным.
Так, в Хабаровском крае было заказано рытье 700 могил. До этого такой же контракт был 5 лет назад, но тогда речь шла только о 120 могилах. Журналисты отмечают, что нынешние захоронения организуют быстро.
В Красноярске впервые в истории закупок ЖКХ было заказано 100 могил.
В одном из районов Челябинской области заказали похороны сразу 37 умерших, в Карелии – 39, а в Мурманске количество новых захоронений не указали, отметив, что они "планируются очередями".
Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, российская армия в войне против Украины потеряла более 31 тысячи солдат и несколько тысяч единиц военной техники. При этом власти страны-агрессора не признают тотального количества погибших россиян и продолжают говорить, что "спецоперация" идет по плану. Тем временем тела оккупантов, которых никто не разыскивает, остаются в Украине в специальных фагонах-рефрижераторах. Украинские власти призывают матерей солдат РФ приехать в Украину и забрать тела своих сыновей — для этого украинский перевозчик готов выделить бесплатные билеты.