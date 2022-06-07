Рупор Кремля обвиняет в отказе Украины от переговоров руководство западных стран

Дипломатический диалог между Украиной и россией о судьбе оккупированной Херсонщины и части Запорожской областей вполне возможен. По словам пресс-секретаря диктатора путина дмитрия пескова, предыдущая информация об отказе Москвы говорить про будущее этих регионов является неправдивой.

Заявление политика цитирует российское издание "РИА Новости". Фактически, песков подтвердил разобщенность мнений среди российских переговорщиков насчет временно оккупированных россией территорий.

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"Это все не так, это неправильная информация", — подчеркнул рупор Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Таким образом вопрос "присоединения" Херсонщины и части Запорожской области к россии пока может быть отложен к рассмотрению среди высшего руководства страны-агрессора.

Стоит добавить, что накануне песков в целом комментировал готовность Украины и рф вести переговоры об окончании войны, где назвал нашу страну "разменной монетой" для политических игр Запада, а в первую очередь — Штатов и Великобритании. По его мнению, вести диалог с Москвой украинским властям запретили именно европейские и американские политики.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нужно сделать россии, чтобы президент Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с диктатором путиным.

Также мы писали о предложении от турецкого лидера Эрдогана насчет российско-украинского диалога.