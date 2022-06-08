Главный раввин Москвы покинул РФ из-за давления ФСБ: как это связано с войной в Украине

Российские власти требовали публичной поддержки войны в Украине

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину из Москвы уехал главный раввин Пинхас Гольдшмидт. Выяснилось, что причиной стало давление и требования Кремля по поддержке войны.

Информация о выезде раввина публиковалась в Le Figaro, а окончательно прояснила ситуацию невестка Гольдшмидта – журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт в собственном Twitter-аккаунте.

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Стало известно, что Пинхас Гольдшмидт уехал из россии из-за давления на него со стороны властей, в частности, требования выступить с поддержкой войны против Украины.

"Теперь наконец-то я могу сообщить, что мой свекор и свекровь, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и Дара Гольдшмидт испытали давление со стороны властей, требовавших, чтобы они публично поддержали "спецоперацию" в Украине, но они отказались", — сообщила невестка раввина, проживающая в Нью-Йорке.

Журналистка отметила, что главный раввин Москвы вместе с женой через две недели после начала войны вылетели в Венгрию, после чего летали по странам Европы с целью сбора средств для беженцев из Украины, а затем улетели в Израиль, где в больницу попал отец Гольдшмидта.

К слову, именно болезнь отца Пинхас Гольдшмидт называл причиной своего отъезда из РФ и этой версии придерживаются до сих пор в его синагоге.

Стоит отметить, что по информации Le Figaro, на раввина оказывали давление Кремль и ФСБ. А издание Ynet в свою очередь отметило, что главный раввин Москвы боится возвращаться в страну, ведь он помогал украинским беженцам в Европе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный раввин Украины Моше Реувен Асман раскритиковал российское вторжение в Украину, отметив абсурдность формулировок относительно "денацификации" и "борьбы с нацистами".