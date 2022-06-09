путину хуже, скрывать это все сложнее: политолог сообщил об инциденте в Кремле

Вероятные осложнения могут быть связаны с недавней операцией политика

Состояние здоровье российского кровавого диктатора владимира путина стало настолько нестабильным, что ему пришлось отказаться от проведения традиционной прямой линии с гражданами рф. Этому предшествовал весьма неприятный инцидент, связанный с резким ухудшением самочувствия политика, начавшего кровопролитную войну с Украиной.

Информацией о случившемся с путиным поделился инсайдерский Telegram-канал "Генерал СВР". Считается, что его автором является российский политолог Валерий Соловей, который часто сообщал неофициальную информацию якобы из кулуаров Кремля.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По данным инсайдера, буквально неделю назад путин был готов послушать звонки от россиян, однако задумался над отменой мероприятия из-за рекомендации врачей. Чуть позже случилось то, что окончательно убедило приближенных к диктатору, перенести общение с народом на более позднее время

"При попытке встать из-за стола Путин почувствовал резкое недомогание, слабость и головокружение. Президенту потребовалась срочная медицинская помощь", — отмечает автор "Генерала СВР".

Стоит подчеркнуть особую ироничность ситуации — это произошло после совещания с представителями военного блока, которые, в том числе, отвечают за ведение войны против Украины.

Стандартом для прямой линии с путиным считается минимум четырехчасовое пребывание политика в прямом эфире. Однако общее состояние и повышенная усталость не позволяют ему это сделать. В Кремле надеются на улучшение здоровье своего диктатора, поэтому переносят привычный "созвон" с президентом предварительно на август.

"Немощь президента россии в последнее время удается скрывать все сложнее", — резюмирует инсайдер.

Вероятно, причиной такого серьезного недомогания стала недавно перенесенная операция. Слишком много источников одновременно утверждают о прогрессирующей у владимира путина онкологии.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, сколько времени "отмеряют" путину агенты ФСБ. Спойлер — это не так долго, но и не слишком мало, как хотелось бы украинцам. При этом некоторые совершенно уверены в том, что настоящий президент рф уже давно умер.