У путина сделали заявление насчет иностранцев, приговоренных к смерти в ОРДЛО

Российские власти назвали легионеров "наемниками" и отказали в статусе военнопленных

Троих бойцов иностранного легиона Вооруженных Сил Украины, попавших в плен на Донбассе, боевики "ДНР" приговорили к смертной казни. А российские власти тем временем заявили, что иностранцы не комбатанты (юридический статус военнослужащих — ред.) и не имеют права на статус военнопленного, а это значит, что их нельзя обменять.

Об этом в пятницу, 10 июня, заявила представительница российского МИДа Мария Захарова. При этом двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко она вызывающе обвинила в "наемничестве".

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане не военнопленные, а наемники. Отправленные Западом на помощь киевскому националистическому режиму наемники из международного гуманитарного права не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", — заявила представитель российских властей.

Напомним, что речь идет о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также марроканце Саадуне Брагиме. Трое иностранцев воевали на стороне Украины против российских оккупантов и попали в плен в апреле этого года. Так называемый суд "ДНР" приговорил их к смертной казни, обвинив в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержении конституционного устройства квазиреспублики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о создании Международного легиона президент Украины Владимир Зеленский заявил еще 27 февраля. Для волонтеров в его составе уже были временно отменены визовые ограничения. Кроме того, для иностранных граждан создан специальный сайт, где можно получить инструкции о том, как проходит процедура приема в ряды Международного легиона.