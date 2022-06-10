Россияне массово жалуются путину на минобороны рф: что случилось

Россияне жалуются "в пустоту".

В россии после начала полномасштабного вторжения в Украину люди массово жалуются президент рф владимиру путину на минобороны страны.

Об этом сообщает издание "Важные истории". Отмечается, что подобные жалобы никак не влияют на политику кремля.

В рф все еще существует способ высказаться против войны в Украине и не угодить под суд — написать жалобу в администрацию президента. Данное действие по закону пока еще не наказуемо в россии, а потому миллионы россиян присылают свои письма в АП в надежде, что владимир путин им поможет.

Сообщается, что в последние месяцы возросло недовольство россиян минобороны рф. Это напрямую связано с войной, которую развязал путин. По информации источника, за 4 месяца (январь — апрель) 2022 года россияне пожаловались президенту на министерство обороны более миллиона раз. Это больше, чем в любое другое время за последние шесть лет.

Россияне пожаловались президенту на министерство обороны более миллиона раз

Издание отмечает, что минобороны обогнало все другие ведомства рф по количеству жалоб в первом квартале 2022 года.

Минобороны рф обогнало все другие ведомства по количеству жалоб

Больше всего россияне недовольны работой военкоматов.

Россияне чаще всего жалуются на работу военкоматов

Политолог Иван Преображенский считает, что апрель стал переломным месяцем в сознании россиян, ведь планы рф по взятию Киева провалились.

"Апрель стал переломным моментом для тех людей, которые верили официальным новостям и чьи близкие уехали воевать в Украину. Это произошло из-за того, что первый этап войны, по сути, оказался проигранным — не удалось взять ни Киев, ни Чернигов, ни другие крупные города центральной и северо-восточной Украины", — заявил Преображенский.

Добавим, что данные жалобы россиян — это "возможность высказаться в пустоту". В среднем российские чиновники отвечают на 3% подобных обращений граждан, и далеко не всегда проблема решается.

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Ранее сообщалось, что в россии отреагировали на санкции президента Украины Владимира Зеленского против путина.

Напомним, у Зеленского отреагировали на слова путина, который сравнил себя с Петром I.