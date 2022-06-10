Россияне массово жалуются путину на минобороны рф: что случилось
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Россияне жалуются "в пустоту".
В россии после начала полномасштабного вторжения в Украину люди массово жалуются президент рф владимиру путину на минобороны страны.
Об этом сообщает издание "Важные истории". Отмечается, что подобные жалобы никак не влияют на политику кремля.
В рф все еще существует способ высказаться против войны в Украине и не угодить под суд — написать жалобу в администрацию президента. Данное действие по закону пока еще не наказуемо в россии, а потому миллионы россиян присылают свои письма в АП в надежде, что владимир путин им поможет.
Сообщается, что в последние месяцы возросло недовольство россиян минобороны рф. Это напрямую связано с войной, которую развязал путин. По информации источника, за 4 месяца (январь — апрель) 2022 года россияне пожаловались президенту на министерство обороны более миллиона раз. Это больше, чем в любое другое время за последние шесть лет.
Издание отмечает, что минобороны обогнало все другие ведомства рф по количеству жалоб в первом квартале 2022 года.
Больше всего россияне недовольны работой военкоматов.
Политолог Иван Преображенский считает, что апрель стал переломным месяцем в сознании россиян, ведь планы рф по взятию Киева провалились.
"Апрель стал переломным моментом для тех людей, которые верили официальным новостям и чьи близкие уехали воевать в Украину. Это произошло из-за того, что первый этап войны, по сути, оказался проигранным — не удалось взять ни Киев, ни Чернигов, ни другие крупные города центральной и северо-восточной Украины", — заявил Преображенский.
Добавим, что данные жалобы россиян — это "возможность высказаться в пустоту". В среднем российские чиновники отвечают на 3% подобных обращений граждан, и далеко не всегда проблема решается.
Ранее сообщалось, что в россии отреагировали на санкции президента Украины Владимира Зеленского против путина.
Напомним, у Зеленского отреагировали на слова путина, который сравнил себя с Петром I.