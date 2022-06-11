В россии взрыв и пожар в воинской части: столб дыма видно издалека (фото, видео)

Причина возгорания пока не сообщается

В российских Клинцах в субботу, 11 июня, загорелась местная воинская часть. Огонь вспыхнул на милитарном объекте в Брянской области около шести утра, многие местные жители наблюдают густой дым в небе с разных районов населенного пункта.

Информацию сообщают различные местные Telegram-каналы, передает "Телеграф". Предварительно причина возгорание неизвестна, однако перед началом пожара многие слышали громкий взрыв.

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Как отмечают имеющиеся источники, раненых и погибших в результате пожара якобы нет. Однако сам объект военной инфраструктуры, конечно же, весьма пострадал с учетом густоты дыма, что виднеется на многие километры.

Также есть данные, которые указывают на то, что серьезные повреждения получила техника, переброшенная в Клинцы с территории Украины. Это те танки, броневики и прочий военный транспорт, который россияне не бросили, убегая, а все же забрали в надежде отремонтировать.

Дым отлично просматривается несмотря на отдаленность воинской части

Сразу отметим, что Клинцы находятся весьма близко к границе с Украиной — в полутора-двух часах езды автомобилем (в зависимости от дороги). Как известно, Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями.

Клинцы на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на днях очередные "хлопки" слышали жители ближайших к Белгороду сел. Обошлось без пожара, но подозрительные взрывы повторялись не раз.

Также мы рассказывали о масштабном возгорании, которое вспыхнуло на территории одной из областных дум россии.