"Гениальную" идею объясняют общемировой инфляцией

На фоне постоянно вводимых Западом санкций в россии заговорили о создании нового политическо-экономического союза под названием "Большая восьмерка". Кроме россии в нее должны войти еще и представители Индии, Китая, Бразилии, Турции, Ирана, Индонезии и Мексики.

Такими "светлыми" идеями в личном Telegram-канале поделился глава российской госдумы Вячеслав Володин. Помимо этого политик заявил, что россия якобы была членом бывшей "Большой восьмерки", которой он обозвал страны G7, добавив к ним рф.

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По словам политика, страны нынешние "Большой семерки" сами же страдают от санкций, которые вводят против Москвы. володин утверждает, что только в Америке за первый квартал 2022 года ВВП рухнуло на 1,5%, а инфляция превысила предыдущий рекорд, установленный в 1981 году.

В новую группу кремлевский чиновник предлагает включить государства, которые не участвуют в "санкционных войнах". Это якобы должно продемонстрировать "новые точки роста" экономики в мировом сообществе.

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При этом он утверждает, что "новая G8" якобы должна обогнать "старую" на почти 25% по показателям ВВП.

"США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с россией "новую большую восьмёрку"", — утверждает вячеслав володин.

По его мнению, таким образом Вашингтон быстро утеряет "гегемонию", которую имеет нынче в мире.

Добавим, что в оригинальную "Большую семерку" входят представители Соединенных Штатов, Германии, Франции, Японии, Канады, Италии и Великобритании.

В это же время, пока Кремль занимается строительством воздушных замков, Украина совместно с союзниками по G7 разрабатывает документ исторической важности. Он должен гарантировать безопасность нашему государству по окончанию войны.

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