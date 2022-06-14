В Брянской области рф снова взрывы: что известно (фото, видео)

У жителей города выдалось нескучное утро

В российских Клинцах Брянской области, где накануне загорелось и взрывалось на территории военной базы, снова раздался "хлопок". Все произошло около 9 утра. После взрыва в небе заметили российские вертолеты.

Местные паблики в Телеграм утверждают, что "снаряд" одновременно задел часть военной базы и жилого комплекса. В окрестных домах не досчитались окон. Губернатор Брянской области александр богомаз утверждает, что попадание было в селе Займище Клинского городского округа, пострадали четыре человека.

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Точное место взрыва не сообщается, но над городом поднялось облако дыма, которое видно из разных районов.

Взрыв в Клинцах

На видео с места событий, которое также опубликовали местные каналы, видно неглубокую воронку и ограждение из ленты. Метаданные видео подтверждают, что оно было снято 14 июня в 9 утра по Киеву.

В россии в пабликах традиционно винят Украину в обстреле. Сообщается, что после взрыва в городе частично не было света и электричества, не работали светофоры. Также якобы заминировали городской суд.

Отметим, что Клинцы Брянской области находятся в полусотне километров от границы с Украиной. В городе сосредотачивалась военная техника, которую использовали для атаки на Украину.

Клинцы на карте

Ранее "Телеграф" писал об российских ракетных обстрелах Украины — в Харьковской области погибла молодая мать, ее трехмесячный ребенок ранен, также пострадали еще двое детей — всего пять раненых. На Одесчине российские ракеты удалось сбить силам ПВО.