Из-за войны россия осталась без беспилотников: что об этом пишут росСМИ

Кое-где расценки на технику подскочили в несколько раз

На рынке беспилотных летательных аппаратов в российской федерации возник дефицит. При этом цены в некоторых сегментах стали больше почти втрое.

Как сообщают росСМИ, недостаток важного для ведения боевых действий оснащения возник после полномасштабного вторжения в Украину. Уже через несколько недель войны дефицит дронов начал стремительно набирать обороты. Этому способствовал выход из российского рынка нескольких иностранных компаний, прекративших работать с рф из-за развязанной ею войны на украинских территориях.

По словам руководителя Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, дефицит беспилотников спровоцировала также и гражданская инициатива по покупке поставок для самопровозглашенных "днр" и "лнр". Кроме того, большой толчок этому дало решение китайской компании DJI прекратить поставки дронов в россию, ведь именно она занимала 90% российского рынка.

Читайте также: Категория Блоги/мнения В войска россии передают пушки-смертников, что говорит о проблемах с "артой" и дефиците ПТРК Военный обозреватель Александр Коваленко, известный в сети как "Злой одессит", рассказал о проблемах россиян с современным вооружением и техникой:

Также отмечается, что с начала вторжения россии в Украину, цены на беспилотные летательные аппараты увеличились примерно на 30%. При этом, в сегменте для профессионального использования, среди которых и поисково-спасательная работа — расценки на эту технику подскочили втрое.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме китайской DJI с российского рынка пошла еще одна компания мирового уровня — ASUS. При этом некоторые украинские компании-производители и дальше работают с агрессором. В частности, фарм-компания "Фармак" все еще продает свое лекарство в российских и Крымских аптеках.