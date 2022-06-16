На пост президента рф претендует еще один агент КГБ: чем это чревато

Высокое кресло является мечтой политика, но его назначение вряд ли порадует россиян

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, ранее вероятно заменявший диктатора владимира путина на его посту, может окончательно "подсидеть" своего начальника. Имя этого политика чаще всего всплывает во время всевозможных инсайдов из Кремля. Однако его кандидатуру не считают хорошей даже россияне. Более того — они утверждают, что наличие путина на данном посту является меньшим злом.

Почему это так, в интервью изданию OBOZREVATEL объяснял российский эксперт и геоэколог Юрий Медовар. Он напомнил, что Патрушев был одним из агентов Комитета Государственной Безопасности (КГБ), той же машины, что породила и путина.

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По мнению Медовара, Патрушев легко мог стать одним из тех, кто подтолкнул путина начать войну с Украиной.

"Тот же Нарышкин трясся на совещании нацбезопасности, он слова сказать не мог. А Патрушев жестокий, я вижу по лицу, — говорит эксперт. — Таким, как он, я не доверяю".

Главу Минобороны сергей шойгу Юрий Медовар на посту президента россии не видит. Из-за того, что тот является представителем национальных меньшинств, столь высокое положение ему заказано.

"Хоть россия и многонациональная страна, все народы якобы имеют равные права, но какие-то — "ровнее", — подытоживает он.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему вероятное пребывание Патрушева в президентском кресле принесет проблемы как ему, так и россиянам.

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