Украина, война, санкции: 6 главных заявлений путина на Петербургском экономическом форуме

На экономическом форуме диктатор говорил в основном об Украине и Западе

Российский диктатор владимир путин в пятницу, 17 июня, выступил на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и сделал ряд заявлений. "Телеграф" собрал в едином материале главные из них.

В основном его заявления касались оправдания войны против Украины, которая по его словам началась из-за необходимости защитить от "геноцида" жителей Донбасса. При этом диктатор убежден, что все цели его "спецоперации" будут выполнены военными.

Он также со всей серьезностью выдал циничное заявление о том, что россия якобы не уничтожает украинские города, а обстрелы жилых кварталов путин назвал преступлением.

Вместе с тем российский диктатор вновь обвинил западных лидеров в том, что те якобы провоцируют россию, а потом говорят, что та грозит применить ядерное оружие. В то же время он заявил, что применит его лишь в случае угрозы суверенитету страны.

Коснулся путин и темы минирования украинских портов, из-за которых оттуда невозможно вывезти зерно. По его словам, россия за это не несет ответственности.

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Кроме того, он заявил, что россия не будет против, если Украина вступит в ЕС, поскольку это не военный союз.

Еще одно заявление касалось эффективности западных санкций против россии, которые путин прокомментировал цитатой Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".