медведев выдал новый бред насчет Украины: в этот раз ответил Арахамии

В кремле "крутят носом" по поводу того, чтобы возобновить мирные переговоры с Украиной для прекращения войны

Заместитель секретаря Совбеза рф дмитрий медведев прокомментировал заявление главы украинской делегации Давида Арахамии о возможном возобновлении мирных переговоров между москвой и Киевом.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", — написал медведев в своем Телеграм-канале.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Напомним, что в субботу, 18 июня, глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия, участвующий в российско-украинском диалоге, заявил, что украинская делегация может возобновить переговоры с россией в ближайшие месяцы, а точнее "где-то в августе". Однако он подчеркнул, что это возможно лишь после проведения контрнаступления ВСУ, которое укрепит позиции Украины и позволит диктовать условия рф. Согласно инсайдерской информации, на этом и настаивали европейские лидеры, недавно приезжавшие в Киев с официальным визитом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, вероятней всего, о возобновлении переговоров с россией будет говорить французский лидер Эмманюэль Макрон. Сообщалось, будто бы именно на это он будет "подбивать" Владимира Зеленского.

Впрочем, украинские власти пока не видят для этого основания. Более того — они выдвигают конкретные условия московским чиновникам, убежденным в своей правоте.

Стоить отметить, что заместитель секретаря Совбеза рф имеет в своем "багаже" ряд нелепых заявлений. Так, медведев нелестно отозвался о приезде европейских лидеров в Украину. Российский политик опустился до стереотипных оскорблений — назвал трех из четырех европейских лидеров "ценителями лягушек, ливера и макарон".

16 июня медведев высказался об исчезновении нашей страны через два года. Еще раньше экс-президент рф выделился угрозами в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.