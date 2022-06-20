В россии новые "хлопки": оккупанты жалуются на "ответный удар" ВСУ (фото, видео)

Сумская область под постоянным огнем оккупантов, которые держат в Брянской и Курской области войска

Враг продолжает обстреливать Украину — ночью из Белгорода ударили ракетами по Харькову, под огнем также и приграничные населенные пункты в Сумской области. Оккупанты ударили по району города Середина-Буда и очень возмутились тем, что им "ответили".

Так, в Брянской области, которая граничит с Сумской, заявили об обстреле поселка Суземка. При этом губернатор Брянщины Александр Богомаз заявляет — удар был нанесен в ответ.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

В итоге пострадал один сотрудник местной РЭС, работа которой частично остановлена. Госпитализация ему не понадобилась.

Уже даже не считают нужным скрывать

Середина-Буда и Суземка на карте

Сумщина соседствует с несколькими российскими областями

Также не повезло частному дому и стеклам в двух трехэтажках.

В Суземке побило стекла

Повреждения частного дома в Суземке

Согласно сводке Генштаба ВСУ, в Курской и Брянской областях оккупанты держат до трех батальонно тактических групп. На Брянщине россияне также развернули ракетный зенитный дивизион ЗРК С-300В4 — систему противовоздушной обороны.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты "прокалываются" все чаще — в "Московском комсомольце" даже выпустили текст с использованием этого слова, правда концы быстро подчистили.

Тем временем на востоке Украины россия пытается сконцентрировать силы на захвате Северодонецка и Лисичанска, пытаясь прорваться к трассам в город. Согласно картам боевых действий, на юге враг стягивает силы.