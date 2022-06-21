Пресс-секретарь владимира путина также спрогнозировал будущее отношений с западом

Российские политики все чаще заявляют о том, что война россии против Украины приобретет затяжной характер. Уже и официальный рупор Кремля дмитрий песков выступил на американском телеканале MSNBC. Он сделал ряд заявлений, в частности о "затяжном кризисе" с Украиной.

Полная запись интервью еще не доступна, но пресс-секретарь владимира путина высказался о "кризисе", влиянии россии на судьбу пленных американских военных и аресту американской спортсменки.

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В частности, песков заявил, что кризис будет длительным, и доверия между россией и Западом больше не будет.

Песков также заявил, что россия не может давать гарантий по захваченным во время войны в Украине американцам, что их не казнят в одной из квазиреспублик. Также пресс-секретарь путина сообщил, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в россии, якобы совершила уголовное преступление, а не является заложницей. У чемпионки Олимпиады якобы нашли запрещенные вещества в Шереметьево.

Ранее "Телеграф" публиковал заявления пескова, в которых он в проблемах россии традиционно обвинял западные страны, среди них — США. Выделил он неправильность санкций против рф и "затягивание" украинских проблем поставками оружия, обойдя вопрос, кто создал Украине эти проблемы.