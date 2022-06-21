Приспешники путина хотят его сбросить? Аналитик увидел явные признаки подготовки к смене власти в россии
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Российский диктатор ведет страну к политическому кризису, считают эксперты
Близкое окружение российского президента и кровавого диктатора владимира путина ожидает его ухода от власти и формирует коалиции. Между тем, ситуация в российском обществе начала выходить из-под контроля.
Об этом заявил политический аналитик Валерий Соловей в интервью каналу "Ходорковский. Live".
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"Мы можем столкнуться с очень высокой волной, фактически с цунами, когда это все начнет выходить из-под контроля. Я вижу, что помимо социального повиновения, в России накопилось очень много не только недовольства, но и ненависти. В том числе и ненависти социальной. А главное, что появились уже люди с оружием. Здесь уместна аналогия с 1917 годом", — отметил Соловей.
Он добавил, что часть из 300 тысяч военных в Украине российских военных вернутся на территорию россии с оружием и боевым опытом. Более того, они будут очень злы на власть. Соловей отметил, что эта ситуация новая для страны-агрессора и она значительно серьезнее тех настроений, которые были в россии после Чеченских войн.
По мнению политического аналитика, действующая власть ведет страну к политическому кризису и в окружении российского президента это отлично понимают и уже начинают действовать.
"Патрушев, Кириенко, Мишустин, Собянин понимают, что вождю скоро придется уходить. Откроется пространство для конкуренции — возможно уже осенью", — предположил Соловей.
Аналитик не берется прогнозировать, как новые коалиции будут бороться за власть, ведь это вопрос техники и технологий. Он предполагает, что политики могут обращаться к россиянам через лидеров мнений с призывом менять власть. Наилучшим же фоном для таких обращений может стать отсутствие результатов российских войск в войне против Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российские СМИ осторожно начали подводить россиян к смене президента страны. В частности, политтехнологи Николая Патрушева – директор ФСБ и секретарь российского Совбеза – пытаются сделать его новым секс-символом.