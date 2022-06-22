"Где наше ПВО?" Россияне в панике из-за удара беспилотника по НПЗ в Ростовской области

Многие люди просто не понимают, по какой причине их инфраструктура может быть атакована

Пожар на Новошахтинском заводе в Ростовской области стал весьма популярной темой для обсуждения обычных россиян. Все потому, что причиной возгорания называют удар беспилотного аппарата, предположительно украинского. Официального подтверждения этому нет, однако многие возмутились, что подобный инцидент вообще допустили.

Реакцию обычных пользователей из рф внимательно исследовал "Телеграф". Стоит подчеркнуть, что многие либо действительно не понимают, почему на их заводы может быть произведена атака, либо еще больше начинают агрессировать.

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В первую очередь отметим, что Новошахтинск находит в относительной близости к официальной украинской границе. Однако сейчас этот участок контролируется боевиками т.н. "ДНР", потому ВСУ фактически не имели возможности запустить БПЛА на территорию россии. Ближайшие украинские позиции находятся приблизительно в 170 километрах от расположения Новошахтинского НПЗ.

Расстояние между позициями ВСУ и атакованным городом

Однако россияне не слишком любознательны или логичны в своих выводах, поэтому большинство комментаторов обозлены и требуют от властей ответных ударов по инфраструктуре Украины. При этом они все еще не понимают, что даже в случае, если вдруг атака действительно была каким-то образом произведена ВСУ, это уже и была "ответочка".

Но нет — они возмущаются и спрашивают, где же их система противовоздушной обороны. Вопрос, в целом, резонный, ведь кровавый диктатор владимир путин буквально накануне заявил, что армия рф начала получать современный противоракетные комплексы С-500, способные "закрыть небо". Однако реальность демонстрирует иную картину.

Стоит отметить, что в последнее время на территории россии участились пожары различных объектов инфраструктуры. Буквально несколько дней назад спасатели длительное время пытались побороть возгорание одного из крупнейших месторождений газа.

Еще раньше в Брянской области горела воинская часть. Перед тем, как стало видно столб темного дыма, местные слышали сильный взрыв.