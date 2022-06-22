В россии рассказали, чем ответят Литве на блокаду Калининграда

Российские депутаты обещают "пакет мер" в ответ литовцам

Представители российских властей недовольны товарной "блокадой" Калининграда, которую устроила Литва, и потому уже начали думать об ответе.

Как передает российский "Интерфакс", глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил Литве сразу двумя "ответными ударами".

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По его словам, российские власти в ответ на запрет Литвы ввозить санкционные товары в рф по железной дороге могли бы закрыть транзит для литовских дальнобойщиков, однако пока не идут на такой шаг.

При этом Слуцкий не исключает, что Кремль введет против Литвы определенный пакет мер, который может включать разрыв так называемого энергетического кольца.

"Мы рассмотрим, кроме тех вопросов, которые я уже озвучил, по поводу ограничения транзита для литовских дальнобойщиков, возможный разрыв энергетического кольца. Проект, конечно, очень чувствителен для Литвы, равно как и для Латвии, и для Эстонии", — сказал Слуцкий.

При этом российский депутат отметил, что Литву также могут вывести из общей системы электроснабжения как ответ на ограничение калининградского транзита.

Напомним, что литовская железнодорожная компания LTG Cargo в субботу, 18 июня, сообщила официальному Калининграду, что россияне больше не смогут возить грузы по железной дороге через территорию Литвы. Запрет был введен на транзит санкционных товаров, которые страна-агрессор умудрялась ввозить на свою территорию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экономиста Александра Охрименко, Литва выполнила требование санкций ЕС и заблокировала Калининград на законных основаниях, однако Кремль использует все свои возможности, чтобы добиться отмены так называемой "блокады" и не исключено, что Евросоюз пойдет на уступки.