"С кем мы воюем": в сети посмеялись над глупостью сестры оккупанта

Причинно-следственные связи между событиями у россиян отсутствуют

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 120 дней кряду, но многие граждане рф так и не поняли, почему одно их упоминание вызывает агрессивность украинцев. Более того — некоторые родственники погибших на фронте солдат считают, что они были "мирными участниками спецоперации", а злые "бандеровцы" лишили их жизни.

На один из таких случаев обратил внимание Twitter-пользователь с ником "ІнфоВійська України/Ukraine". Как оказалось, сестра убитого на войне жителя Ленинградской области Егора Папукова Наталья говорит, что брат погиб ни за что, война вообще не нужна, но в Украине есть "неофашисты". "Телеграф" собрал лучшие реакции на это высказывания, ведь многие украинцы удивились подобной наивности.

Разговаривая с журналистом "Радио Свобода", женщина долго рассказывала о том, каким ее брат Егор был хорошим человеком. На войну же, по ее словам, он пошел, чтобы "помочь ребятам закончить войну". Интересно, что этого всего могло не произойти, ведь погибший имел изначально "белый билет", но упорно ездил на медкомиссии в Петербург, пока ему не подписали контракт.

Интересно, что на фото у Папукова есть и российский, и белорусский флаг. Біл на учениях?

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О самом же факте смерти Наталья рассказывает так странно, будто бы ее родственник не отправился на фронт, где идут боевые действия и умирают люди, а на безопасную прогулку. Ну и, конечно же, винит несуществующих "украинских неофашистов".

Отрывок из материала "Радио Свобода" (Север.Реалии)

Конечно же, мимо подобного абсурда не смогли пройти многие пользователи украинского сегмента соцсетей. Цинизм ответов россиянки для людей, живущих почти четыре месяца под сигналы тревог и обстрелы, оказался зашкаливающим.

Впрочем, логики часто не хватает не только простым россиянам, но даже их военному командованию. Ранее "Телеграф" рассказывал, как соцсети отреагировали на заявление минобороны рф о "ликвидации более 50 украинских генералов".

Также мы писали о том, что украинцы думают насчет желания коллаборантов, перешедших на сторону рф, захватить Запорожье и восстановить выпуск знаменитых советских авто.