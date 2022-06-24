Под Рязанью самоликвидировался военный самолет, есть жертвы: эффектные фото и видео

На борту было девять человек, выжили не все

В Рязанской области ранним утром пятницы, 24 июня, потерпел крушение российский военный самолет марки ИЛ-76 — всего спустя похожей ситуации в Белгородской области. Это произошло неподалеку от аэродрома Дягилево, откуда борт взлетел после дозаправки. Авиасудно направлялось из Белгорода в Оренбург, но закончить полет правильно пилоту с пассажирами так и не судилось.

По информации росСМИ, на борту самолета находилось девять человек. Свежайшие данные указывают на четырех жертв — один из пострадавших скончался уже во время предоставления медицинской помощи, передает "Телеграф".

Место крушения самолета ИЛ-76

Аэродром Дягилево на карте

Сейчас на месте авиакрушения пылает пожар, сильный и темный дым от которого видно за много километров во все стороны.

Считается, что причиной стала неисправность одного из двигателей, четвертого.

Некую вспышку возле него видел диспетчер аэродрома Дягилево, прежде чем ИЛ-76 поднялся в небо после дозаправки. Но связаться с экипажем ему не удалось — ни один из двух командиров самолета не ответил на его призыв.

Также известно, что во время падения судно задело линию электропередачи в одном из дачных поселков под Рязанью. Дома остались целыми, но сейчас находятся без света.

Первые минуты после падения

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о необычном пожаре, возникшем на нефтеперерабатывающем завода в российском Новошахтинске. Причиной называют атаку беспилотника, что вызвало беспокойство и возмущение местных жителей.