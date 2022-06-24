"Просто не верится": учителя в россии крупно опозорились с нацистскими лозунгами

Никаких уточнений со стороны педагогов не поступало — только отчет о проделанной работе

Работники одной из школ города Клин, что в Московской области, повелись на пранк белорусского блогера Уладзика Бохана. Парень написал им якобы от лица высокопоставленного представителя партии "Единой россии" и велел выйти на акцию по поддержке "спецоперации" в Украине. Акцию Бохан назвал "Труд освобождает", но ни один из преподавателей не вспомнил, что такой же слоган висел на воротах в Аушвиц и другие немецкие концлагеря.

О том, как прошел розыгрыш, блогер рассказал в личном Telegram-канале. По его словам, таким образом он пытался продемонстрировать отсутствие любой свободы и разума даже среди, казалось бы, умных личностей — учителей.

Бохан говорит, что раболепное желание всему угождать высокопоставленным чиновникам и привело работников школы в подобную нелепую ситуацию.

Запрос от Бохана

Кроме говорящего названия акции белорус предложил использовать россиянам на акции еще и плакаты. Один из таких — с лозунгом "Один народ, одна нация, один правитель" — они и использовали.

Фото с тем самым плакатом

И снова таки — крупно опозорились, ведь именно эти слова (Ein Volk, ein Reich, ein Führer) использовал Адольф Гитлер для своего Третьего рейха.

"О какой свободе речь, когда принудительный "труд освобождает"(arbeit macht frei). Свобода в их зрении — отработать, дабы не прилетело от чинуш. Их свобода — это хата с краю. Это привело к тому, что фашизм без сопротивления снова взошел к власти. Это не пранк, цель пранка — смех, это же — акция, вскрывающая страшную и абсурдную иронию свершившейся вокруг нас действительности", — подчеркнул Бохан.

Разумеется, мимо подобного не смогли пройти сотни интернет-пользователей, которые поражены глупостью российских учителей.

Впрочем, глупость поступков отдельных россиян является уже повседневным явлением. Ранее "Телеграф" рассказывал об отсутствии причинно-следственных связей у сестры погибшего оккупанта, которая уверена, что ее родственник был мирным участником "спецоперации".