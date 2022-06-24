россия нашла способ втянуть Беларусь в войну? Что узнала разведка

Диверсионные группы россиян уже находятся в Беларуси

В пятницу, 24 июня, на 121-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что россия планирует подрыв жилых домов в Беларуси, чтобы втянуть страну в войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины на своем telegram-канале.

По информации ГУР, рф попытается вовлечь Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению. Сообщается, что в город Мозырь (Гомельская область, РБ) под видом гражданских прибыли сотрудники главного разведывательного управления (ГУР) рф и наемники частных военных компаний (ЧВК).

Данные диверсионные группы планируют организовать серию терактов в Беларуси, целью которых могут стать жилые дома, больницы, школы, а также Мозырский НПЗ. В кремле считают, что после взрывов в Мозыре непризнанный диктатор александр лукашенко получит формальный повод для развязывания войны. К слову, по данным ГУР, офицеры армии РБ приступили к эвакуации своих семей из Мозыря.

Мозырь на карте Европы

Напомним, подобный сценарий россия применила для разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы рф организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков".

Ранее сообщалось, что в Беларусь доставили тяжелое российское вооружение. Также РБ начала мобилизационные учения вблизи Украины.