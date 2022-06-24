В россии уже угрожают ударом по Лондону: что стало причиной

Российский депутат заявил, что миру угрожают англосаксы

Из-за "товарной" блокады Калининграда российские власти не перестают угрожать странам Запада. В этот раз один из генералов страны-агрессора заявил, что Лондон станет первым городом, который будет бомбить россия, если ситуация в Калининграде приведет к войне.

Как передает Sky News, таким заявлением отличился соратник российского диктатора, депутат Госдумы и генерал-лейтенант российских вооруженных сил Андрей Гурулев.

Заявления путинского генерала дошли до того, что он пригрозил уничтожением всех группировок космических спутников врага всего за одну воздушную операцию. Гурулев отметил, что его не беспокоит, американцы они или британцы, ведь все они члены НАТО.

Представитель российской Госдумы также заявил, что они смягчат всю систему противоракетной обороны — везде и на 100%.

"Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым удар будет по Лондону. Совершенно ясно, что угроза миру происходит от англосаксов", — резюмировал Гурулев.

Напомним, что литовская железнодорожная компания LTG Cargo в субботу, 18 июня, сообщила официальному Калининграду, что россияне больше не смогут возить грузы по железной дороге через территорию Литвы. Запрет был введен на транзит санкционных товаров, которые страна-агрессор умудрялась ввозить на свою территорию.

После этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил Литве сразу двумя "ответными ударами".