Политик озвучил дату, к которой учебники русского языка "могут пригодиться"

Пока на оккупированных территориях Украины мирным жителям запрещают говорить на родном украинском языке, оккупанты раздумывают о насаждении русского. В планах у них — восстановить преподавание на русском в школах и других образовательных заведениях. По крайней мере, на это намекнул спикер госдумы рф вячеслав володин.

Как сообщают росСМИ, политик призвал украинских граждан не утилизировать учебники по этому предмету. Как известно, роспропаганда утверждает, что в Украине запрещают общаться на русском и вообще всячески взращивают ненависть ко всему российскому, словно армия рф не справляется с этим сама.

володин заявил, что одной из задач их "спецоперации" является предоставление права людям говорить на родном языке, которым они почему-то считают русский, а не украинский. К тому же политика "поплавило" после отказа одесских и николаевских школ от преподавания этого языка как обязательного предмета.

"Отложите [учебники], пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", — заявил он, призывая не уничтожать книги.

Очевидно, кремлевский политик очень уверен в силах своей армии. Однако пользователи сети быстро высказали ему свое мнение о происходящем.

Напомним, что в оккупированном россиянами Мелитополя местные школы насильно переводят на преподавание на русском языке. И это при том, что пресс-секретарь путина дмитрий песков клятвенно заверял, что украинцев не будут заставлять отказываться от общения на украинском языке.