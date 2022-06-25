путинский патриарх гундяев упал и ударился во время освящения храма: видео

Похватить путинского подпевалу не успел никто

Глава Московского патриархата кирилл (гундяев) эффектно упал посреди службы в новом храме Новороссийска. Попавший ранее под санкции Великобритании российский патриарх проводил освящение помещения церкви в окружении десятков других церковных служителей, но ни один из них не успел предоставить своему "начальнику" помощь.

Зрелищное приземление гундяева в храме успели заснять телевизионные камеры, которые следили за прохождением службы. Как отмечают росСМИ, без последствий его падение не обошлось.

По словам российского протодиакона Андрея Курахова, кирилл подскольнулся, идя по дорогом мраморном полу. Ранее он якобы из-за коронавируса запретил другим людям любые прикосновения, в том числе и во время хождения по ступенькам. Именно поэтому подхватить столь важную церковную личность из его свиты не успел никто.

Известно, что во время "приземления" российский патриарх успел ушибить спину — о ребро кафедры. Однако дабы сохранить лицо, он продолжил службу.

Разумеется, подобный инцидент тут же стал предметом обсуждения интернет-пользователей. Многие считают, что падение кирилла является знаком свыше об отношению божественных сил к российским священнослужителям, поддерживающим войну в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что поддержку кириллом режима путина осудила УПЦ "Московского патриархата" в Украине и попыталась максимально дистанциироваться от российских "коллег".