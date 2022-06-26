россию от первого за 100 лет дефолта отделяют часы - СМИ

рф отделают от дефолта всего несколько часов

В воскресенье, 26 июня, на 123-й день полномасштабного вторжения рф заканчивается льготный период по пропущенным платежам по облигациям на сумму около 100 млн долларов, что грозит россии дефолтом.

Примечательно, что у рф есть средства, чтобы погасить долг, но страна не может этого сделать из-за санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, россия уже оспаривает это, но если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, в понедельник утром произойдет "событие дефолта". В Bloomberg подчеркнули, что это станет символическим событием, ведь рф уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира. Но это демонстрирует, как США, Европа и другие страны закручивали гайки рф с момента начала полномасштабного путинских войск в Украину.

Для россии это будет первый иностранный дефолт с момента отказа большевиков от долгов царской эпохи в 1918 году. Добавим, что дальнейший сценарий развития ситуации остается туманным, ведь мир впервые сталкивается с дефолтом страны-заемщика, которая готова и имеет ресурсы, чтобы заплатить, но не может.

"Объявление дефолта — это символическое событие. российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас россия не может занимать у большинства зарубежных стран", — заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Напомним, угроза дефолта над россией висела еще в апреле. Тогда рф попыталась погасить долг в рублях.

Ранее сообщалось, что россия нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Киеве.