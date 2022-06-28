В Кремле снова заговорили об окончании войны: в сети отреагировали на "условия"

В Кремле по-прежнему работают на внутреннюю аудиторию

Пока в Украине продолжается активная фаза полномасштабной войны с россией, кремлевские политики регулярно вбрасывают тезисы о "неправильных" украинцах и их отношению к происходящему. Так, к примеру, пресс-секретарь диктатора путина дмитрий песков заявил, что есть возможно закончить боевые действия "до конца суток, если в Киеве выполнят российские требования.

Как сообщают росСМИ, такое заявление от кремлевского чиновника прозвучало во вторник, 28 июня. песков подчеркнул, что, по мнению Москвы, главная причина продолжения сражений — это отказ "националистов" сложить оружие.

По словам рупора Кремля, если украинские власти прикажут своим военнослужащим прекратить стрелять, то боевые действия на территории Украины удастся прекратить в течении тех же суток, в которые будет отдан приказ.

Абсурдность такого заявления, начиная от националистов и заканчивая предложением сдаться, уже "высоко" оценили многие пользователи сети. Некоторые говорят, что украинский президент Владимир Зеленский был бы рад дать подобное распоряжение, однако армия рф ему не подчиняется. Другие же люди объясняют, что именно должно произойти, чтобы в Украине наконец-то воцарился мир.

Стоит заявить, что на прошлой неделе дмитрий песков отличился целым ворохом скандальных заявлений об Украине. Среди них — и заверение в том, что российские солдаты не занимаются кражей украинского зерна, что уже подтверждено спутниковыми снимками.

Также главный рупор Кремля заявлял, что война с Украиной приобретает затяжной характер, но обвинил в этом, предсказуемо, не россию.