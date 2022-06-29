Британия ввела санкции против родственницы путина и одного из топ-олигархов

В санкционный список внесли еще 13 человек из ближайшего окружения российского президента

Великобритания ввела новый пакет санкций против ближайшего окружения кровавого диктатора владимира путина. В список попали олигарх Владимир Потанин и племянница российского диктатора Анна Цивильева.

Об этом говорится на сайте британского правительства в четверг, 29 июня.

В санкционный пункт Великобритании было внесено еще 13 человек. Примечательно, что в него попал второй богатейший человек РФ по версии Forbes Владимир Потанин. По мнению британских властей, после полномасштабного российского вторжения в Украину Потанин продолжил поддерживать путинский режим и за это время только накапливал свое состояние.

Также санкции ввели против Анны Цивильевой, которую считают двоюродной сестрой российского президента. Она является президентом угледобывающей компании АО "Группа Колмар", а ее муж — губернатор Кемеровской области.

Кроме вышеуказанных лиц, в санкционном списке также оказались:

Саид и Саит-Салам Гуцериевы – сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева;

Иван Тирышкин – председатель совета директоров и акционер "СПБ Биржи";

Руслан Байсаров – гендиректор Тувинской энергетической промышленной корпорации, председатель совета директоров "УСК Мост";

Михаил Перенчевич – хорватский бизнесмен;

Александр Чайка – командующий войсками Восточного военного округа РФ;

Сергей Рудский – начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил – первого заместителя начальника Генштаба РФ.

В Правительстве Британии добавили, что санкции против российских деятелей будут вводить до тех пор, пока путин не остановит нападение на Украину.

"Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничего не упускает из виду, в том числе и ближайшее окружение путина", — отметил представитель ВБ.

Следует отметить, что с момента начала войны в Украине британские власти ввели санкции в отношении более 1000 россиян и 120 российских предприятий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США и Великобритания помогут Украине с береговой обороной, в частности, поставкой противокорабельных ракет.