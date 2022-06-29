россия — главная угроза: в НАТО озвучены итоги саммита

Члены Североатлантического Альянса заявили о поддержке Украины

В четверг, 29 июня, на саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция Альянса до 2030 года, в которой россия названа главной угрозой безопасности.

Как передает DPA, соответствующее решение страны-члены Альянса было принято на встрече в Мадриде.

Представители Альянса отметили, что россия пытается устанавливать свое влияние и контролировать другие страны мира путем принуждения, взрывной деятельности, агрессии и аннексии. При этом россия использует как обычные, так и гибридные средства против стран-членов НАТО и международных партнеров.

Кроме того, в новой концепции отмечается:

Стягивание российских войск в регионы Балтийского, Черного и Средиземного морей вместе с военной интеграцией с Беларусью — это вызов безопасности и интересам союзников.

В НАТО обеспокоены тем, что Москва модернизирует российские ядерные силы и угрожает применением ядерного оружия.

Страна-агрессор россия обвиняется в стремлении "установить сферы влияния и прямого контроля путем принуждения, взрывной деятельности, агрессии и аннексии".

В коммюнике саммита также говорится о Китае, который, по мнению стран-членов НАТО, бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса, а также стремится подорвать международный порядок.

Не упускали из виду тему Финляндии и Швеции, которые неоднократно заявляли о намерении присоединиться к Альянсу. Обе страны пригласили стать членами НАТО.

Относительно Украины — НАТО приняло решение усилить пакет помощи Украине, что поможет модернизировать оборонный сектор нашей страны.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цели Украины абсолютно совпадают с целями Альянса. По его словам, члены НАТО должны помогать Украине закончить войну победой на поле боя и дать сильный ответ россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на саммите НАТО в Мадриде выступил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что нельзя дать войне затянуться и попросил больше оружия от западных партнеров.