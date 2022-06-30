Укр

Крымчанку осудили за репост статьи "Телеграфа" о российском военном корабле

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Крымчанка Эльвина получила штраф за репост новости об уничтоженном крейсере "Москва" Новость обновлена 30 июня 2022, 10:44
Крымчанка Эльвина получила штраф за репост новости об уничтоженном крейсере "Москва"

Девушку обвинили в оскорблении чувств российских военных

Российские власти осудили 23-летнюю жительницу Севастополя (Крым) за репост новости "Телеграфа" о затопленном ракетном крейсере черноморского флота рф "Москва". В новости нашего издания шла речь о том, что вражеское судно было повреждено двумя украинскими ракетами "Нептун", а потом и вовсе пошло ко дну.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash, общавшийся с девушкой уже после того, как ее обвинили в оскорблении чувств российских военных и заставили платить штраф.

Известно, что 23-летнюю девушку по имени Эльвина осудили за то, что в апреле этого года она выложила на своей странице Instagram снимок с экрана новости с сайта "Телеграф" о затопленном крейсере "Москва". В этом поступке так называемая "власть" оккупированного россиянами полуострова увидела "неуважение к военным".

Правоохранители за публикацию составили на девушку протокол, а Нахимовский районный суд признал девушку виновной и назначил штраф в 30 тысяч рублей (около 17 тысяч гривен). После этого девушке пришлось извиняться за публикацию.

"Я не должна была оскорблять находившихся на этом корабле военнослужащих и сам корабль российской федерации. Да, я считаю себя виновной в оскорблении русских военных, проходивших службу на этом корабле, и корабль утонул. И я оскорбила корабль и военных, поэтому хочу принести свои искренние извинения", — сказала Эльвина.

Как сообщал "Телеграф", вечером 13 апреля стало известно, что по флагману российского флота в Черном море был нанесен удар двумя украинскими ракетами "Нептун", после чего на нем вспыхнул масштабный пожар.

В россии сначала эту информацию комментировать не стали, но затем заявили, что на борту "по непонятным причинам" вспыхнул пожар, приведший к детонации боекомплекта. Позже там подтвердили, что корабль затонул.

О том, сколько моряков погибло от взрыва в россии, говорить не стали, но подтвердили, что капитан судна Антон Куприн погиб.

Теги:
#Украина #Москва #Россия #Война #Крейсер