россия потеряла еще один десантный катер? Что пишут в сети

Предварительно известно, что катер участвовал в разминировании Азовского моря

В четверг, 30 июня, появилась информация о том, что российский флот лишился еще одного боевого судна. Предварительно известно, что на мине взорвался десантный катер черноморского флота россии Д-106.

По данным российских СМИ, судно слетело на воздух вблизи Мариуполя. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В Telegram-каналах россияне назвали четверг "черным днем" и сообщили о потере катера. Информацию о том, выжил ли экипаж, российские каналы не сообщили. В некоторых СМИ говорится, что российский катер принял участие в разминировании акватории Азовского моря и взорвался под Мариуполем, а подробности происшествия все еще выясняются.

Между тем, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал подобное сообщение и в собственном Telegram-канале, не подтвердив и не опровергнув данные. Он предложил украинцам подождать официального подтверждения "жеста доброй воли" от российского Минобороны, тонко намекнув на ситуацию с островом Змеиный.

"Сообщается, что под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота Д-106. Ждем подтверждения "жеста доброй воли"", — написал Братчук.

Информацию о ликвидации российского катера также обнародовал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, однако окончательного подтверждения этих данных пока не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одной из главных новостей четверга, 30 июня, стал выход оккупационных войск с украинского острова Змеиный в Черном море. После этого у россиян началась настоящая истерика, а украинцы без устали насмехались и шутили над вражеской армией.