Россияне удивятся: в минобороны рф сделали заявление о путине и обмене пленных

Некоторым россиянам хватило нового объяснения, но часть все равно возмущена

В российском Минобороны решили оправдаться за обмен военнопленными 29 июня, в результате которого часть военнослужащих из полка "Азов" вернулись домой, в Украину. Как известно, этот факт вызвал у многих недовольство, поэтому было решено переложить ответственность за принятие такого решения на кровавого диктатора владимира путина.

Такую информацию было озвучено спикером Министерства обороны россии, о чем свидетельствуют публикации в росСМИ. Напомним, что речь идет об обмене в режиме "144 на 144".

"Обмен был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего вооруженными силами российской федерации", — попытались оправдаться российские военнослужащие.

При этом они назвали своей главной задачей сохранение жизни и здоровья, а также освобождение из плена как российских военных, так и мобилизованных из ОРДЛО. Также россияне попытались надавить на жалость, заявив, что большинство переданных Украиной военнопленных являются ранеными или тяжелоранеными.

Вместе с этим, разумеется, не обошлось и без традиционного для россиян вранья — в структуре заявили, что захватили в плен не менее 6000 украинских военнослужащих. Впрочем, как известно, россияне часто преувеличивают свои "победы" на военном фронте.

Интересно, что подобное объяснение зашло многим россиянам, и они начинают реагировать в стиле "хорошо, что вернули". Однако остается и внушительный процент тех, кто не понимает некоторых тонкостей данного обмена. Параллельно над происходящим искренне смеются украинцы.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фотографии с того самого обмена военнослужащими. Украинские защитники были очень счастливы наконец-то покинуть застенки российских тюрем.