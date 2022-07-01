Россияне интересуются, неужели в их стране больше нет никаких проблем, раз решили заняться таким "важным делом"

Россиянам приготовили очередной "патриотический сюрприз" — хотят позволить использовать символы V и Z, ставшие российской свастикой, в номерных знаках. Инициатором такой идеи стали представители "Либерально-демократической партии россии" (ЛДПР), которую раньше возглавлял покойный украинофоб владимир жириновский.

Согласно сообщению росСМИ, подобное предложение родилось на уровне фракции в российской госдуме и уже даже было передано на рассмотрение руководителю ГИБДД. Окончательного решения от российских правоохранителей пока не поступало.

В ЛДПР уверены, что подобная инициатива найдет отклик у многих россиян, которые поддерживают нынешнюю войну с Украиной. Как известно, многие граждане рф с удовольствием клеят новую свастику себе на стекла и двери автомобилей, используя для этого даже обычную изоленту.

Впрочем, несмотря на засилье подобных "энтузиастов", предложение политиков было встречено россиянами более чем прохладно. Многие интересуются, решили ли в госдуме список всех важных проблем рф, что обратили внимание на такую мелочь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что используемые россиянами символы Z и V оказались под угрозой запрета в Украине. Такое решение поддержали нардепы в парламенте, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ. Мы писали, почему он решил вернуть законопроект на доработку.