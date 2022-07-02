путин не может находиться на людях и нуждается в двойниках: астролог поведал о болезнях диктатора

Астролог рассказал, чем болеет российский диктатор

Российский кровавый диктатор владимир путин серьезно болен из-за чего не может долго находиться на публике.

Как рассказал известный астролог Влад Росс в интервью 8 каналу, в последнее время для того, чтобы утаить от внимания россиян неважное состояния здоровья их лидера, в кремле все чаще используют двойников.

Росс говорит, что у путина тяжелая форма рака, болезнь Паркинсона, а также шизофрения.

Вместе с тем он отметил, что российский диктатор все еще жив, но вынужден полагаться на услуги двойников.

"Очень усиленно на данный момент", — сказал Росс и отметил, что в настоящее время путин не может пребывать на публике дольше 1,5-2 часов.

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Как сообщалось ранее, в СМИ давно ходят слухи о том, что путин тяжело болен. Так недавно российский историк и политолог Валерий Соловей заявил, что помимо рака и Паркинсона, российский диктатор имеет психические проблемы, вызванные, в том числе, приемом сильнодействующих препаратов.

По словам Соловья, о болезнях было известно уже давно, однако в настоящее время информацию начали распространять западные спецслужбы, чтобы "послать сигнал" российским чиновникам среднего звена.