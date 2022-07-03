"Хлопок мира": украинцы отреагировали на ночные взрывы в Белгороде

Украинцы говорят о кармическом ответе, полученном россиянами

Неспокойная ночь на 3 июля в российском Белгороде, где прозвучало несколько громких взрывов и вспыхнули пожары, стала одним из главных предметов обсуждения в сети. Украинцы вспоминают россиянам атаку на торговый центр в Кременчуге и ракетный удар по мирной инфраструктуре Сергеевки, а также предлагают свои версии случившегося.

Наиболее яркие реакции украинского сегмента соцсетей на инцидент собрал "Телеграф". Стоит отметить, что ожидать сочувствия от людей, живущих в состоянии войны и постоянного беспокойства за свою жизнь больше четырех месяцев, ожидать не стоит.

Одним из первых на "хлопки" в Белгороде отреагировал украинский активист и военнослужащий Сергей Стерненко, известный своей патриотической позицией.

"Белгород, как дела? Как тебе спалось предыдущие ночи после ударов российской армии по ТЦ в Кременчуге, по доме и базе отдыха в Сергеевке? А как спалось сегодня? Понравилось? — риторически поинтересовался он в своем Telegram-канале. — Россияне, война, которую вы несете, есть и на вашей территории. И будет еще".

В комментариях тут же посыпались различные шутки на тему "Белгородской народной республики" и дефицита "хлопка" в рф. Также многие просто высказали свои мысли на тему ночных взрывов на российской территории.

Стоит отметить, что прошедшая ночь была весьма непростой для российских оккупантов во многих аспектах. Кроме Белгорода слушали звуки взрывов жители российского Курска, а также солдаты оккупационной армии под Мелитополем.