Болезни путина прогрессируют? Астролог обратил внимание на засилье двойников политика

Российскому диктатору не хватает сил на участие во всех мероприятиях, требующих его присутствия

В россии уже много лет существует теория, в основе которой лежит существование двойников кровавого диктатора владимира путина. Их якобы используют, когда сам политик не в состоянии быть на том или ином мероприятии по различным причинам — к примеру, по состоянию здоровья. Известный украинский астролог Влад Росс считает, что сейчас использование схожих на путина людей достигло своего предела.

В эфире "8 канала" он объяснил, что заболевания российского президента, среди которых шизофрения, рак и болезнь Паркинсона, находятся в критической точке. Поэтому кремлевским чинушам приходится ухищряться, чтобы народ не заметил слабину нынешнего путина.

Однако без "проколов" использование двойников не обходится. В качестве яркого примера Росс привел общение путина и российского кинорежиссера Никиты Михалкова. Последний должен быть выше путина минимум на 17 см, если учитывать их официально заявленную "высоту" (Михалков — 187 см, путин — 170 см). При этом очень многие источники утверждают, что на самом деле рост путина может колебаться в диапазоне от 164 до 168 см, а нужного эффекта он добивается с помощью обуви на высокой платформе.

Интересно, что недавние фото с награждения режиссера демонстрируют разницу между мужчинами в буквально пару сантиметров. Раньше же их отличие в росте было более явным.

Также в сети можно найти много сравнений путина с другими мировыми политиками. И практически везде его рост будет значительно отличаться.

Именно это и может свидетельствовать о постоянном использовании двойников. Сейчас, говорит Влад Росс, к такой мере прибегают из-за ослабленности настоящего президента рф от болезней. Общее состояние здоровье не позволяет ему пробыть на публике больше полутора-двух часов, пока действуют введенные лекарства.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у путина могла развиться ипохондрия, которая и заставляет его совершать попытки "продлить молодость" с помощью уколов ботокса.

Помимо этого у российского политика были замечены признаки и других психических расстройств.