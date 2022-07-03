Десантный катер рф пошел ко дну: власти Мариуполя подтвердили ликвидацию вражеского судна

Вместе с судном погибли трое российских оккупантов

В воскресенье, 3 июня, появилось подтверждение того, что в акватории Мариуполя на мине взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота Д-106.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в собственном Telegram-канале. По его словам, вместе с российским катером пошли ко дну трое оккупантов.

"Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мине российский десантный катер. Три моряка уже поют вместе с Кобзоном песни для рыб", — написал советник мэра Мариуполя.

Также он сообщил, что на Левом берегу Мариуполя россияне устроили мини-сериал с награбленным на складе местного СТО.

"Вчера около 17:00 награбленное вместе со складом вдруг запылало. МЧСники прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели. Очередной Мариупольский окурок отплатил грабителям. Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов", — резюмировал Андрющенко.

В Мариуполе самоликвидировался склад с награбленным у украинцев

Местные спасатели не смогли спасти имущество, которое оккупанты украли у местного населения

Напомним, что информация о том, что российский флот лишился еще одного боевого судна, появилась 30 июня. В некоторых СМИ сообщалось, что российский катер принял участие в разминировании акватории Азовского моря и взорвался под Мариуполем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 июня украинские защитники попали в российский буксир "Василий Бех". Судно поразили бойцы ВМС ВС Украины во время транспортировки боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота на остров Змеиный.