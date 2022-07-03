Взрывы в Белгороде: минобороны рф выдало целый "боевик" о нападении Украины

Оккупанты приписывают украинским военнослужащим все те преступления, которые совершают сами

Российское военное командование наконец-то официально отреагировало на ночные взрывы в Белгороде. По мнению представителей Минобороны рф, их средства ПВО успешно отразили атаку ракет, выпущенных украинскими войсками из "Точек-У". При этом сообщается об якобы использовании кассетных боеприпасов и нескольких беспилотных аппаратах.

Информацию сообщают росСМИ, ссылаясь на заявления министерства обороны россии. В своем отчете они указали несколько видов оружия и всерьез заявили, что ВСУ планировали бить по мирному населению Белгорода.

Как известно, украинская армия не использует гражданских в качестве "живого щита" и уж точно не стреляет по жилой инфраструктуре. В отличии от россиян, которые уже не один раз демонстрировали, как сравнивают мирные кварталы с землей.

И все же их руководство отчитывается, будто бы украинцы используя тактические ракетные комплексы "Точка-У" выстрелили ракетами с кассетными головками по Белгородской и Курской области. Белгород якобы должен был быть атакован сразу тремя снарядами, но местные средства ПВО сбили все их в воздухе.

Как известно, приземление обломков прошло крайне неудачно — в городе загорелся один из частных домов. Также около полусотни домов были повреждены. В основном, речь идет о выбитых окнах, но есть и более серьезные последствия.

Взрывы в Курске Минобороны рф объяснило якобы использованием ВСУ беспилотников марки Ту-143 "Рейс". БПЛА, по версии россиян, были начинены взрывчаткой, однако не достигли цели из-за средств ПВО.

При этом в сети уже отметили, что на отдельных фото из пострадавшего Белгорода хорошо видны остатки именно российских ракет. На вооружении украинской армии нет комплексов "Панцирь С1", а именно из них выпускают такие зенитные снаряды.

Также "Телеграф" писал о том, как на инцидент со взрывами отреагировали украинские пользователи соцсетей.