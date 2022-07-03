Путинский патриах снова поразил враньем о россии

Патриарх Кирилл посетил Калининград

В воскресенье, 3 июля, на 130-й день полномасштабного вторжения рф в Украину, глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) отметился очередной порцией вранья.

Соответствующее заявление Владимир Гундяев сделал во время проповеди после литургии в соборе святых Кирилла и Мефодия в Калининграде, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл заявил, что россия не сделала никому ничего плохого, а в мире ополчились против рф из-за чувств ненависти, зависти и негодования. Причиной этого, по словам Гундяева, является "инаковость" россии.

"Многие восстают сегодня в том числе и на отечество наше. Но мы знаем, что отечество не сделало ничего никому плохого, и восстают на него не потому, что мы плохие, а потому, что мы другие", — сказал глава РПЦ.

Читайте также: Категория Мир Путинский патриарх кирилл все же попал под западные санкции Кроме него, под жесткие ограничения попали еще несколько путинских приспешников

Отметим, Гундяев уже не раз откровенно врал в угоду кремлю. В начале мая он заявил, что россия никогда ни на кого не нападала.

Напомним, в июне с патриархом Кириллом случился конфуз. Глава РПЦ эффектно упал посреди службы в новом храме Новороссийска. В сети отметили, что "сложно удержаться на копытах на мокром полу".

Ранее Кирилл решил помериться с президентом рф владимиром путиным длиной стола.