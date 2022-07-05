В двух областях россии утро началось с обстрелов (фото последствий)
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Предварительно — жертв нет
Российские руководители приграничных с Украиной регионов снова жалуются на обстрелы якобы со стороны нашей страны. Зафиксировали "прилеты" в Курской и Брянской областях в тех частях регионов, которые граничат с Сумской областью.
Так глава Курской области Роман Старовойт заявил, что Глушковский район подвергся обстрелу, в частности их отметили в деревне Марково и поселке Теткино. Предварительно — пострадавших нет.
Что касается разрушений, то в селе Попово-Лежачи, которое примыкает к Теткиному, якобы пострадали несколько домов — выбиты стекла и повреждены фасады. В обоих населенных пунктах нет электроэнергии.
Вторая точка, где были якобы обстрелы со стороны Украины находится в Брянской области. Это село Зерново Суземского района. По результатам 18 выстрелов якобы нет пострадавших. Отметим, что Теткино и Попово-Лежачи находятся ближе к Белополью (Украина) по карте, а Зерново к городу Середина-Буда, который враг обстреливает с регулярностью.
Накануне об обстреле заявили в российском Белгороде, из которого по Харькову летят ракеты каждую ночь. После "хлопков" начался пожар.
Как писал "Телеграф", в украинском сегменте соцсетей бурно отреагировали на "хлопки" в Белгороде, многие упоминали о карме.