У путина объяснили, когда закончат войну в Украине

Пока отказа россиян от имперских замашек не наблюдается

В россии снова заявили о предполагаемых сроках окончания войны в Украине. По заверениям руководителя Минобороны рф сергея шойгу, они планируют свернуть "спецоперацию" не раньше, чем будут полностью выполнены "задачи, поставленные Верховным главнокомандующим". То есть, по факту, война будет длиться до особого распоряжения владимира путина, который пока заинтересован в ее продолжении.

Такую информацию сообщают росСМИ, ссылаясь на селекторное совещание, проведенное сергеем шойгу в Москве во вторник, 5 июля. Российский министр немало наговорил про нынешнюю войну в Украине, не забыв, конечно же, по стандарту обвинить в ней Запад.

По заверениям шойгу, главным приоритетом для российской армии является сохранение здоровья и жизней их солдат. Наверное, именно поэтому за четыре месяца военного противостояния кремлевское войско потеряло в Украине почти 37 тысяч военных.

Потери россиян в Украине на утро 5 июля

Кроме этого чиновник подчеркнул, что российские солдаты пытаются исключить любые угрозы для гражданского населения. Вероятно, именно поэтому на оккупированной Херсонщине сейчас происходят десятки новых "Буч".

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И тем не менее упорности кремлевской армии можно слегка позавидовать.

"Специальная военная операция" продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", — заявил сергей шойгу.

Также он добавил, что затягиванию конфликта якобы помогает регулярное снабжение Украины западным оружием. К слову, в фантазиях шойгу часть из этого вооружения уже якобы перепродается Киевом в страны Ближнего Востока, а также на черном рынке.

Еще одним "заверением" сергея шойгу стало обращение к родителям российских призывников. По его словам, срочники на войне в Украине не сражаются. Наверняка именно поэтому отец российского моряка, утонувшего на крейсере "Москва", несколько недель не мог добиться информации о сыне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда, по мнению экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, в Украине закончится война с россией. Он предполагает, что Кремлю весьма удобно вести затяжные конфликты, поэтому общие оценки не слишком позитивны для Киева.