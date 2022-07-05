Российские пропагандисты оскандалились с репортажем из Лисичанска

Пропагандисты росмедиа прорекламировали украинский слоган "ПТН ПНХ"

Украинская армия отошла из Лисичанска, в воскресенье, 3 июля. В Генштабе ВСУ объяснили это кратным превосходством оккупантов в количестве артиллерии, авиации, РСЗО, боеприпасов и личного состава.

Один из российских пропагандистских каналов показал в своем сюжете как русские заходят в город и продемонстрировал известный украинский слоган "ПТН ПНХ", сообщает Телеграф.

Пропагандисты сняли сюжет о том, как ЗСУ встречали "асвабадителей" на подступах к Лисичанску. На одном из кадров видна надпись на микроавтобусе: "ПТН ПНХ". Пропагандист в бронежилете с надписью "пресса" даже указывает рукой на эту надпись.

Следует отметить, что не только с видеорядом у русских что-то пошло не так. Сама суть сюжета тоже вызывает вопросы. В ролике речь идет о том, что украинские военные сделали из Лисичанска настоящую крепость.

"Все подступы к городу были основательно заминированы, причём не просто раскидали мины по дорогам и обочинам, а с подкопами под дорогами и минными полями в зелёнке", — восхищаются русские.

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В самом городе оккупанты с интересом изучали украинские фортификационные сооружения и удивлялись продуманности системы защиты города.

"Все основные перекрёстки были заблокированы преградами. Окопы вырыли по всему Лисичанску, причём с убежищами и тоннелями, а это колоссальный труд", — не перестают восхищаться профессионализмом украинских ЗСУ захватчики.

Напомним, в Нацгвардии опровергли громкие заявления россии о Лисичанске