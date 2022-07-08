"Нету фри, но есть просрочка. И точка": сеть веселится над бедами "русского McDonald's"

В россии в сети общепита "Вкусно — и точка" закончилась картошка

В пятницу, 8 июля, на 135-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в "русском McDonald's" нельзя заказать картофель фри.

Картошка фри и картофель по-деревенски временно будут не доступны в части ресторанов "Вкусно — и точка". Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

По информации источника, 2021 год был неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. Сообщается, что проблему решат в начале следующего урожайного года, осенью 2022 года.

"Это связано с тем, что 2021 год в россии стал неурожайным в рф для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в россии", — объяснили в компании.

Добавим, что в сети жалуются на качество еды во "Вкусно — и точка". Кроме того, пользователи со смехом восприняли очередное импортозамещение в рф.

Напомним, McDonald's из-за полномасштабного вторжения рф в Украину сначала приостановил деятельность в россии, а затем ушел с российского рынка. На место гиганта общепита пришел российский бренд "Вкусно — и точка". Компания оконфузилась из-за логотипа, но на открытие пришло немало россиян.