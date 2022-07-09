"Дворовая шпана угрожает миру": медведева высмеяли за новую порцию бреда

Экс-президент рф вновь угрожает миру

В субботу, 9 июля, на 136-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии заговорили об уважении к стране, которое будет достигнуто силой.

Об этом на своем telegram-канале написал зампредседателя Совбеза рф дмитрий медведев. Политик считает, что можно добиться уважения только с помощью превентивного удара.

Чиновник, похоже, обиделся, что совсем недавно цивилизованный мир общался с россией на саммите G8, но не приглашал рф на саммит G7. Кроме того, он отчитался о выполнении важной задачи. По его словам, только сейчас с россией стали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом. Медведев также рассказал, что цели "спецоперации" в Украине будут достигнуты.

"Цели специальной военной операции были объявлены Президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь всё ясно, и они будут достигнуты.

Но есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу "семёрки", где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран.

Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше.

Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались.

Именно такой и должна быть Великая Россия", — написал Медведев.

В сети лишь посмеялись с политика. Журналист Сергей Руденко коротко прокомментировал слова Медведева: "Дворовая шпана угрожает миру".

Пользователи также со смехом восприняли очередное заявление зампредседателя Совбеза рф.

Напомним, недавно Медведев не только разродился очередным устрашающим постом, но и процитировал древнеримского политика и писателя Марка Туллия Цицерона. Ранее российский политик пригрозил миру "красной кнопкой".