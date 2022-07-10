"Синяк", "Говорун" и "Кучма": путину из-за болезни нужны двойники – сколько их может быть

Состояние здоровья диктатора не позволяет ему постоянно находиться на публике, как это было раньше

Должность президента фактически обязывает человека забыть о личной жизни и полностью жить публичной. Поэтому неудивительно, что в случае с российским диктатором владимиром путиным особо наблюдательные люди часто замечают "несостыковки" в его внешности. Это связывают с теорией двойников, которых политик якобы может иметь из-за плохого состояния здоровья.

По информации издания "Хартия 97", таких "замен" у президента рф могло за всю жизнь быть не менее десяти. Однако наиболее известны только семь (имеют даже свои прозвища), а наиболее активны в "использовании" всего четыре.

"Классификация" двойников путина принадлежит российскому журналисту Олегу Кашину. Он проанализировал множество публичных появлений путина, благодаря чему определил, что в некоторых моментах к народу выходит круглолицый политик, а в других — с квадратной формой лица.

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Настоящий же путин, которого уже якобы давно не было видно, имеет миндалевидные глаза и весьма подвижные губы. Также у него есть весьма узнаваемые складочки под глазами. Конечно же, эту деталь мимики могут легко исправить уколы ботокса, которыми, по слухам, российский лидер частенько злоупотребляет.

"Имена" у двойников путина весьма говорящие — "Говорун", "Синяк", "Удмурт" и даже "Кучма" (последний — естественно, благодаря своей схожести со вторым Президентом Украины). И у каждого есть не только своя отличительная черта внешности, но и "задание".

Типы двойников путина

Есть и другая таблица "типирования". Здесь также говорится о четырех наиболее типичных чертах внешности кремлевского диктатора, начавшего войну с Украиной.

Дополнительная классификация двойников путина

Предполагается, что использование подставных "путинов" связано с большими проблемами со здоровьем у настоящего политика. Считается, что у него может быть целый букет заболеваний, среди которых самым страшным диагнозом является онкология. Однако какой именно орган ей подвержен, большинство так и не смогло определиться.

При этом некоторые уверены, что рак мог начать прогрессировать у диктатора из-за травмы спины, которую тот получил из-за своей любви к конному спорту.

Однако есть и другие предположения — к примеру, что путин, на самом деле, страдает не от физических, а от психологических болезней.