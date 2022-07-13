Укр

"Живой труп": российский военком-агитатор насмешил сеть своим внешним видом

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
387
На обоих фото тот же российский комиссар Неговора Новость обновлена 13 июля 2022, 17:28
На обоих фото тот же российский комиссар Неговора

Ресурсов у россиян так мало, что комиссариаты уже начали призывать к войне в видеообращениях

Российские власти на фоне тотальных потерь приступили к откровенной агитации населения для привлечения к так называемой "спецоперации в Украине" (так россияне называют войну), однако даже это им удается очень плохо. В Тверской области агитировать к участию войны взяли комиссара, который с виду едва жив, а с начала "спецоперации" лишился примерно сотни килограммов.

Обращение военного комиссара города Конаково и Конаковского района Юрия Неговоры в среду, 13 июля, было распространено в соцсетях и Telegram-каналах. Причиной этого стал слишком болезненный внешний вид агитатора — его кожные покровы слишком бледные, лицо осунулось, а на видео он говорит так, будто ему не хватает воздуха.

Блогер Антон Ходза прокомментировал эти кадры крайне иронично: "К вам обращается ветеран Шипки, Халхин-Гола и битвы при Аустерлике". Добавим, что оборона Шипки была во время российско-турецкой войны в 1878 году (144 года назад), бои на Халхин-Голе завершились в 1939 году (83 года назад), а битва под Аустерлицем была 217 лет назад (в 1805).

Российский комиссар выглядит так, как будто он участвовал в войне сотню лет назад

Между тем, активист Сергей Стерненко заметил, что с момента российского вторжения в Украину этот военный комиссар потерял десятки килограмм веса. И отметил, что это видео с призывом участвовать в "спецоперации" срабатывает с точностью наоборот.

"Он записал скорее антиагитационное видео с такой грустной рожей, словно его завтра тоже отправят умирать", — отметил Стерненко.

Военный комиссар Юрий Неговора с Конаково насмешил сеть своим болезненным видом
За четыре месяца войны комиссар по Конаково Юрий Неговора вышел на нить

В сети его также сравнили с "живым трупом" и пошутили, что с таким военным комиссаром не страшно проходить мобилизацию, ведь кажется, что он побывал не только в Украине, но и на "том свете".

Военный комиссар Юрий Неговора с Конаково насмешил сеть своим болезненным видом
Российского комиссара сравнили с "живым трупом"

Другие пользователи сети в это время шутили над "программой похудения от Украины", "освобождением от килограммов" и возрастом того же комиссара.

Военный комиссар Юрий Неговора с Конаково насмешил сеть своим болезненным видом
Военный комиссар Юрий Неговора с Конаково насмешил сеть своим болезненным видом
Военный комиссар Юрий Неговора с Конаково насмешил сеть своим болезненным видом

Напомним, что с 24 февраля по 13 июля российская армия потеряла на войне против Украины около 37 570 солдат, а также тысячи единиц танков, артиллерийских установок, самолетов, вертолетов и другой техники. Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты днем ранее потеряли целый склад боеприпасов на Херсонщине.

Теги:
#Россия #Видео #Пропаганда #Агитация #Военный комиссар