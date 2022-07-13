"Живой труп": российский военком-агитатор насмешил сеть своим внешним видом

Ресурсов у россиян так мало, что комиссариаты уже начали призывать к войне в видеообращениях

Российские власти на фоне тотальных потерь приступили к откровенной агитации населения для привлечения к так называемой "спецоперации в Украине" (так россияне называют войну), однако даже это им удается очень плохо. В Тверской области агитировать к участию войны взяли комиссара, который с виду едва жив, а с начала "спецоперации" лишился примерно сотни килограммов.

Обращение военного комиссара города Конаково и Конаковского района Юрия Неговоры в среду, 13 июля, было распространено в соцсетях и Telegram-каналах. Причиной этого стал слишком болезненный внешний вид агитатора — его кожные покровы слишком бледные, лицо осунулось, а на видео он говорит так, будто ему не хватает воздуха.

Блогер Антон Ходза прокомментировал эти кадры крайне иронично: "К вам обращается ветеран Шипки, Халхин-Гола и битвы при Аустерлике". Добавим, что оборона Шипки была во время российско-турецкой войны в 1878 году (144 года назад), бои на Халхин-Голе завершились в 1939 году (83 года назад), а битва под Аустерлицем была 217 лет назад (в 1805).

Российский комиссар выглядит так, как будто он участвовал в войне сотню лет назад

Между тем, активист Сергей Стерненко заметил, что с момента российского вторжения в Украину этот военный комиссар потерял десятки килограмм веса. И отметил, что это видео с призывом участвовать в "спецоперации" срабатывает с точностью наоборот.

"Он записал скорее антиагитационное видео с такой грустной рожей, словно его завтра тоже отправят умирать", — отметил Стерненко.

За четыре месяца войны комиссар по Конаково Юрий Неговора вышел на нить

В сети его также сравнили с "живым трупом" и пошутили, что с таким военным комиссаром не страшно проходить мобилизацию, ведь кажется, что он побывал не только в Украине, но и на "том свете".

Российского комиссара сравнили с "живым трупом"

Другие пользователи сети в это время шутили над "программой похудения от Украины", "освобождением от килограммов" и возрастом того же комиссара.

Напомним, что с 24 февраля по 13 июля российская армия потеряла на войне против Украины около 37 570 солдат, а также тысячи единиц танков, артиллерийских установок, самолетов, вертолетов и другой техники. Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты днем ранее потеряли целый склад боеприпасов на Херсонщине.