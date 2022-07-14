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В Украине ликвидировали военное руководство одной из дивизий армии рф (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Обоих Алексеев — Горобца и Аврамченко — успешно "демилитаризировали" бойцы ВСУ Новость обновлена 14 июля 2022, 10:20
Обоих Алексеев — Горобца и Аврамченко — успешно "демилитаризировали" бойцы ВСУ

Уничтожить оккупантов, скорее всего, получилось в Херсонской области

Российские военнослужащие продолжают активно погибать на территории Украины благодаря прицельным атакам украинских защитников. Так, значительного количества членов командования не досчитались в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, базирующейся в Волгограде. Известно о смерти начальника подразделения, полковника Алексея Горобца, а также его заместителя, тоже полковника Алексея Аврамченко.

Информацию передает российское издание "Медуза", а также Telegram-канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm. В целом волгоградская дивизия потеряла достаточно много бойцов во время войны в Украине.

Вероятней всего, уже упомянутый Горобец и Аврамченко попрощались с жизнями, когда ВСУ накрыли командный пункт 20-й МСД на Херсонщине. К слову, чтобы идентифицировать личность первого, пришлось проводить тест ДНК — настолько серьезно российский оккупант подошел к вопросу "самодемилитаризации".

Алексей Горобец умер
Алексей Горобец
Алексей Аврамченко умер
Алексей Аврамченко

Добавим, что также сообщается о гибели начштаба 20-й мотострелковой дивизии Сергея Кенса. Раньше он командовал 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота рф. Его пытались спасти после полученных ранений, но довезти до госпиталя живым не смогли.

Сергей Кенс умер
Сергей Кенс

Также идентифицирован минимум один младший офицер управления, который погиб в Украине в то же время. Речь о старшем лейтенанте (по другим свидетельствам — капитане) Евгении Сипине, который возглавлял разведку в штабе 944-го артиллерийского полка упомянутого выше подразделения.

Евгений Сипин умер
Евгений Сипин

Скорее всего, список погибших офицеров и рядовых 20-й МСД армии рф будет лишь пополняться. Слава ВСУ!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Шахтерске Донецкой области на днях были успешно ликвидированы руководители 106-й дивизии воздушно-десантных войск россии.

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