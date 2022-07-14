В Украине ликвидировали военное руководство одной из дивизий армии рф (фото)

Уничтожить оккупантов, скорее всего, получилось в Херсонской области

Российские военнослужащие продолжают активно погибать на территории Украины благодаря прицельным атакам украинских защитников. Так, значительного количества членов командования не досчитались в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, базирующейся в Волгограде. Известно о смерти начальника подразделения, полковника Алексея Горобца, а также его заместителя, тоже полковника Алексея Аврамченко.

Информацию передает российское издание "Медуза", а также Telegram-канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm. В целом волгоградская дивизия потеряла достаточно много бойцов во время войны в Украине.

Вероятней всего, уже упомянутый Горобец и Аврамченко попрощались с жизнями, когда ВСУ накрыли командный пункт 20-й МСД на Херсонщине. К слову, чтобы идентифицировать личность первого, пришлось проводить тест ДНК — настолько серьезно российский оккупант подошел к вопросу "самодемилитаризации".

Алексей Горобец

Алексей Аврамченко

Добавим, что также сообщается о гибели начштаба 20-й мотострелковой дивизии Сергея Кенса. Раньше он командовал 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота рф. Его пытались спасти после полученных ранений, но довезти до госпиталя живым не смогли.

Сергей Кенс

Также идентифицирован минимум один младший офицер управления, который погиб в Украине в то же время. Речь о старшем лейтенанте (по другим свидетельствам — капитане) Евгении Сипине, который возглавлял разведку в штабе 944-го артиллерийского полка упомянутого выше подразделения.

Евгений Сипин

Скорее всего, список погибших офицеров и рядовых 20-й МСД армии рф будет лишь пополняться. Слава ВСУ!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Шахтерске Донецкой области на днях были успешно ликвидированы руководители 106-й дивизии воздушно-десантных войск россии.